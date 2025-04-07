Мозг в опасности: топ неожиданных шагов, которые могут уберечь вас от деменции

3:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда мы говорим о здоровье, в первую очередь думаем о физической форме, сердце или желудке. Но редко кто задумывается о том, как чувствует себя наш мозг — главный управляющий центр организма. Большинство из нас считает, что забота о себе — это правильное питание и упражнения. И хотя всё это действительно важно, не стоит забывать о том, как эти привычки влияют на здоровье мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

По словам профессора неврологии из Мичиганского университета Евы Фельдман, время играет ключевую роль.

"Начинать никогда не рано и не поздно, но время имеет решающее значение, когда речь идёт об укреплении защитных сил мозга, особенно потому, что, как правило, невозможно обратить вспять повреждение головного мозга после того, как оно произошло", — поясняет она.

Восемь неврологов и нейробиологов поделились своими лучшими советами по защите мозга — от питания и сна до слуха и общения. Вот что они рекомендуют:

Физическая защита головы — в приоритете

Доктор Фельдман подчёркивает, что защита головы от травм — важнейший шаг в профилактике деменции.

"Ношение шлема во время езды на велосипеде или катания на лыжах может значительно снизить риск повреждений", — говорит она.

То же самое касается и мотоциклистов — шлем нужен, даже если по закону он не обязателен.

Слух и память — связаны

Пожилые люди с нарушениями слуха чаще сталкиваются с деменцией. Почему? Есть версии, что мозг теряет стимуляцию и "отвыкает" обрабатывать информацию.

"Чтобы защитить способность мозга обрабатывать сигналы, надевайте беруши или шумозащиту при громком звуке".

"И проверяйте слух раз в 1-3 года, особенно после 50 лет", — советует невролог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Элизабет Бевинс.

Шли Сонг, невролог из Cedars-Sinai, подчёркивает важность слуховых аппаратов.

"Даже если слух снижен только на одно ухо, это влияет на способность взаимодействовать с окружающим миром".

"Их нужно носить не только на людях, но и дома — мозгу важна постоянная слуховая стимуляция", — добавляет она.

Исследование 2023 года показало: треть пожилых с серьёзными нарушениями зрения также страдали деменцией. Поэтому офтальмологические осмотры, очки или операции — это не косметика, а важная профилактика.

Мозг нуждается в тренировке

"Если не используешь — теряешь", — говорит доктор Сонг.

Активное использование органов чувств помогает мозгу поддерживать нейросвязи и лучше обрабатывать информацию.

Физическая активность — обязательна

Даже простая ежедневная прогулка может творить чудеса. Сайрус Раджи из Вашингтонского университета утверждает:

"Даже 800 метров в день могут улучшить кровообращение мозга и снабжение его кислородом".

Старайтесь меньше сидеть. Вставайте каждые 20 минут, меняйте положение тела, откажитесь от кресел с полной поддержкой.

Осторожно: загрязнение воздуха

Доктор Дебора Кори-Слехта объясняет, что микрочастицы из воздуха могут проникать в мозг, вызывая воспаления.

"Использование масок N95 и фильтров в доме — простой способ снизить риск, особенно в дни с плохим качеством воздуха", — говорит она.

Доктор Фельдман подчеркивает:

"Сон помогает закреплять воспоминания и очищает мозг от "мусора"".

Если сон нарушен, стоит завести дневник сна, попробовать медитации или оптимизировать пространство в спальне.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

