Бачок не набирает воду? Почините за 15 минут — без сантехника

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проблема с набором воды в бачок унитаза может испортить утро и вывести из себя. Сидишь, ждёшь — а воды всё нет. Но не спешите звонить сантехнику. Во многих случаях починить такую неполадку можно самостоятельно — главное, знать, где копать.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз

Как работает бачок унитаза

Смывной бачок устроен просто: это герметичная ёмкость с крышкой, в которую по гибкому шлангу поступает вода. Внутри — впускной клапан, поплавок, регулирующий подачу, и сливной механизм. Когда нажимаете на кнопку — вода сливается, поплавок опускается, и начинается новый цикл наполнения. Всё, как в часах. Пока не ломается.

Почему вода поступает медленно или не идёт совсем

Вот основные причины

Засор впускного клапана или фильтра перед ним: внутри скапливаются песок, ржавчина, мусор из труб.

внутри скапливаются песок, ржавчина, мусор из труб. Шланг-подводка засорился или повреждён: в старых домах это частое явление.

в старых домах это частое явление. Поплавок залип: перекосился или заклинил, и теперь думает, что бачок полный.

перекосился или заклинил, и теперь думает, что бачок полный. Слишком туго закрученные детали: может деформироваться механизм и нарушить подачу воды.

Что делать: пошаговые решения

Прочистите шланг

Перекройте воду.

Открутите шланг с двух сторон и промойте его — лучше всего тонкой проволокой.

Проверьте напор: направьте один конец в унитаз, откройте воду.

Если не помогает — меняйте шланг.

Очистите впускной клапан

Открутите шланг от бачка, достаньте клапан.

Осмотрите просвет — если там грязь, аккуратно прочистите.

Промойте, соберите обратно.

Отрегулируйте поплавок

Если вертикальный (стакан)

Откройте крышку, вручную подвигайте поплавок.

Если он залипает — снимите, очистите от налёта (уксус или лимонка вам в помощь).

Если рычажный (груша)

Выпрямите рычаг или подкрутите винт, чтобы поплавок плавал вертикально.

А может дело не в наполнении, а в сливе?

Иногда вода есть, но не уходит — из-за засора сливного отверстия. Тогда:

Разберите механизм, очистите клапан от грязи.

Проверьте нижнюю часть бачка — там тоже могут быть отложения.

Всё очистили? Ставьте обратно и проверьте работу.

Профилактика: чтобы не повторялось

Раз в полгода очищайте арматуру и стенки бачка.

арматуру и стенки бачка. Ставьте фильтр грубой очистки на входе в бачок.

на входе в бачок. Используйте таблетки для унитазов - они снижают жёсткость воды и ароматизируют её.

Теперь вы знаете, почему бачок может "капризничать" и как быстро вернуть ему нормальную работу без вызова сантехника. Не паникуйте при первых признаках неполадки — чаще всего всё решается простой чисткой или регулировкой. А регулярное обслуживание и пара профилактических мер помогут надолго забыть о медленном наборе воды. Внимание к мелочам — залог большого комфорта.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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