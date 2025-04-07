Гарвард не приносит пользы! Страны БРИКС могут изменить экономический ландшафт мира

3:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск на платформе X высказался о логике введения тарифов, указав на то, что торговый советник президента Дональда Трампа и один из архитекторов тарифной политики Питер Наварро, имея степень доктора философии по экономике из Гарварда, "не приносит пользы".

Фото: brics.br by Марсио Феррейра is licensed under Free More info Совещание рабочей группы по транспорту БРИКС

"В каждой катастрофе в американской истории всегда есть человек из Гарварда", — цитирует слова Маска издание tio.

Между тем 27 марта министерство транспорта Бразилии открыло 1-е техническое совещание рабочей группы по транспорту БРИКС, на котором обсуждалось создание рабочей группы по международному логистическому альянсу, а также интегрированной сети для транспортных операций между странами-участницами блока, передает brics. br.

В связи с этим редакция Pravda. Ru попросила Лунева Сергея, д. ист. н., профессора кафедры востоковедения МГИМО, главного научного сотрудника Института востоковедения РАН, прокомментировать в сложившейся экономической ситуации вопросы сотрудничества стран БРИКС: можно ли утверждать, что именно сейчас страны БРИКС и их партнеры занимают наиболее выгодную позицию, как усиление сотрудничества между странами БРИКС и другими развивающимися странами повлияет на глобальную экономическую архитектуру и какие меры будут приняты для укрепления взаимной торговли и инвестиций между странами БРИКС (не за горами — 6-7 июля — саммит лидеров БРИКС в Рио-де-Жанейро).

По словам эксперта, "игры", которые затеял Трамп, негативно сказываются на всех странах, нарушая установленные товарообороты. Особенно под ударом находится Китай, государство БРИКС, обладающее большими экономическими ресурсами, потенциалом. Трамп ввел высокие пошлины против Индии, и Бразилия также испытывает трудности. Таким образом, нельзя утверждать, что БРИКС в выигрыше.

Как рассказал Лунев, усиление сотрудничества между странами БРИКС и другими развивающимися государствами может существенно изменить глобальную экономическую архитектуру. Если страны БРИКС, представляющие значительную экономическую мощь (по ВВП и паритету покупательной способности: Китай — на первом месте, Индия — на третьем, Россия — на четвертом), смогут выработать совместную экономическую политику, это окажет значительное влияние на мировую экономику.

Для стран БРИКС, за исключением России, экономическая составляющая является приоритетной. Если удастся создать единую экономическую линию, это может привести к значительным изменениям. Однако пока такая согласованность не просматривается, и это создает определенные трудности для достижения значимого влияния на глобальную экономическую архитектуру, отметил собеседник.

Также Лунев подчеркнул, что в вопросе укрепления взаимной торговли между странами БРИКС необходимо акцентировать внимание на развитии инвестиционных программ. Важно сосредоточиться на совместных экономических инициативах и программах, которые могут принести более значимые результаты. Ключевую роль в этом процессе должен сыграть Банк БРИКС, который пока работает не так активно, как мог бы. Усилия стран следует направить на создание и реализацию совместных проектов, что позволит углубить экономическое сотрудничество.

В контексте мировых торговых цепочек, особенно в свете действий Трампа, сближение позиций стран БРИКС может помочь в преодолении текущих торговых проблем и укреплении взаимных экономических связей, сказал эксперт.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Ко времени проведения XVI саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года в российском городе Казани, в статусе стран, приглашённых в состав объединения, значились Саудовская Аравия (не подтвердила членство в БРИКС) и Аргентина (отказалась от вступления). На саммите БРИКС в России в 2024 году была предложена новая категория государств, имеющих отношение к БРИКС — 13 государств (Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан) получили статус «стран — партнёров БРИКС». После присоединения Индонезии к БРИКС 6 января 2025 года, количество «стран — партнёров БРИКС» стало 12 государств.





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