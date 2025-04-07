Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки
Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону
Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака
Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс
61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции
Осанка за одну резинку: 3 упражнения против деревянной спины

Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час

2:24
Недвижимость

Белая футболка — вещь универсальная. Она одинаково уместна и на свидании, и на пикнике, и в офисе. Но есть у неё один враг — жёлтые пятна подмышками. Они появляются от пота и дезодоранта, портят внешний вид и почему-то упорно не исчезают даже после стирки. Что же делать?

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Ответ — не в химчистке и не в супердорогом пятновыводителе, а… у вас на кухне! TikTok-блогер Лора Филд делится простыми и эффективными способами, которые действительно работают. Всё, что вам нужно — пищевая сода, уксус и немного терпения.

Способ 1: замочите в уксусе

Перед стиркой выверните футболку наизнанку и замочите её в тёплой воде с добавлением белого уксуса (1 стакан на таз воды). Оставьте на 20-30 минут.

Зачем

  • Уксус размягчает пятна.
  • Удаляет следы дезодоранта.
  • Освежает ткань без повреждения.

Этот метод отлично подходит для легких загрязнений и общей "тусклости" ткани.

Способ 2: пищевая сода против стойких пятен

Если пятна никуда не деваются, добавьте в таз 3-4 столовые ложки соды и замочите футболку на всю ночь.

Сода

  • Убирает запах.
  • Выедает жирный налёт.
  • Не разрушает ткань, как отбеливатель.

Утром просто постирайте вещь — результат заметен сразу.

Способ 3: домашняя паста от жёлтых следов под мышками

Самая проблемная зона — подмышки. Лора предлагает вот такую пасту:

  • 1 ст. ложка соды.
  • 1 ч. ложка соли.
  • 1 ч. ложка перекиси водорода.
  • 1 стакан уксуса.

Нанесите смесь на пятна и оставьте на 30-60 минут. Затем — стандартная стирка. Пятна исчезнут, а ткань станет светлее.

А если нет времени на стирку

Простой трюк: насыпьте немного соды в корзину с грязным бельём. Она нейтрализует запахи, и футболка не "затухнет" до стирки.

Стоит ли выбрасывать любимую белую футболку

Нет! С этими бюджетными средствами — уксусом, содой, солью и перекисью — вы легко справитесь с даже самыми въедливыми пятнами. А ваша футболка снова будет выглядеть как новая.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вариатор — это как первое свидание: всё гладко, пока не начинаются проблемы
Авто
Вариатор — это как первое свидание: всё гладко, пока не начинаются проблемы Аудио 
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации?
Авиация
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации? Аудио 
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Последние материалы
Круизный кошмар: на борту Queen Mary 2 224 человека заболели норовирусом — что происходит
Золотая лихорадка на паузе? Индекс доллара давит на рынок драгметаллов
Голубика будет сочной и крупной, если не забыть про этот элемент
Весенний эликсир для яблони и груши: заливайте — и деревья плодят без остановки
Сестра Жанны Фриске публично обратилась к племяннику Платону
Новый шаг в медицине: в России испытали вакцину против всех видов рака
Мягкий путь к тонкой талии: йога вместо жёстких упражнений на пресс
61 миллион туристов и громкие планы: чем обернётся рекордный бюджет Турции
Осанка за одну резинку: 3 упражнения против деревянной спины
Вы не поверите, что ваши пионы могут так быстро зацвести! Секрет в правильной подкормке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.