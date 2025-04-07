Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белая футболка — вещь универсальная. Она одинаково уместна и на свидании, и на пикнике, и в офисе. Но есть у неё один враг — жёлтые пятна подмышками. Они появляются от пота и дезодоранта, портят внешний вид и почему-то упорно не исчезают даже после стирки. Что же делать?

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Ответ — не в химчистке и не в супердорогом пятновыводителе, а… у вас на кухне! TikTok-блогер Лора Филд делится простыми и эффективными способами, которые действительно работают. Всё, что вам нужно — пищевая сода, уксус и немного терпения.

Способ 1: замочите в уксусе

Перед стиркой выверните футболку наизнанку и замочите её в тёплой воде с добавлением белого уксуса (1 стакан на таз воды). Оставьте на 20-30 минут.

Зачем

Уксус размягчает пятна.

Удаляет следы дезодоранта.

Освежает ткань без повреждения.

Этот метод отлично подходит для легких загрязнений и общей "тусклости" ткани.

Способ 2: пищевая сода против стойких пятен

Если пятна никуда не деваются, добавьте в таз 3-4 столовые ложки соды и замочите футболку на всю ночь.

Сода

Убирает запах.

Выедает жирный налёт.

Не разрушает ткань, как отбеливатель.

Утром просто постирайте вещь — результат заметен сразу.

Способ 3: домашняя паста от жёлтых следов под мышками

Самая проблемная зона — подмышки. Лора предлагает вот такую пасту:

1 ст. ложка соды.

1 ч. ложка соли.

1 ч. ложка перекиси водорода.

1 стакан уксуса.

Нанесите смесь на пятна и оставьте на 30-60 минут. Затем — стандартная стирка. Пятна исчезнут, а ткань станет светлее.

А если нет времени на стирку

Простой трюк: насыпьте немного соды в корзину с грязным бельём. Она нейтрализует запахи, и футболка не "затухнет" до стирки.

Стоит ли выбрасывать любимую белую футболку

Нет! С этими бюджетными средствами — уксусом, содой, солью и перекисью — вы легко справитесь с даже самыми въедливыми пятнами. А ваша футболка снова будет выглядеть как новая.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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