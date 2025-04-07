Жёлтые пятна подмышками? Этот кухонный трюк спасёт белую футболку за час

Белая футболка — вещь универсальная. Она одинаково уместна и на свидании, и на пикнике, и в офисе. Но есть у неё один враг — жёлтые пятна подмышками. Они появляются от пота и дезодоранта, портят внешний вид и почему-то упорно не исчезают даже после стирки. Что же делать?
Ответ — не в химчистке и не в супердорогом пятновыводителе, а… у вас на кухне! TikTok-блогер Лора Филд делится простыми и эффективными способами, которые действительно работают. Всё, что вам нужно — пищевая сода, уксус и немного терпения.
Перед стиркой выверните футболку наизнанку и замочите её в тёплой воде с добавлением белого уксуса (1 стакан на таз воды). Оставьте на 20-30 минут.
Этот метод отлично подходит для легких загрязнений и общей "тусклости" ткани.
Если пятна никуда не деваются, добавьте в таз 3-4 столовые ложки соды и замочите футболку на всю ночь.
Утром просто постирайте вещь — результат заметен сразу.
Самая проблемная зона — подмышки. Лора предлагает вот такую пасту:
Нанесите смесь на пятна и оставьте на 30-60 минут. Затем — стандартная стирка. Пятна исчезнут, а ткань станет светлее.
Простой трюк: насыпьте немного соды в корзину с грязным бельём. Она нейтрализует запахи, и футболка не "затухнет" до стирки.
Нет! С этими бюджетными средствами — уксусом, содой, солью и перекисью — вы легко справитесь с даже самыми въедливыми пятнами. А ваша футболка снова будет выглядеть как новая.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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