Пигментация сдалась: кожа становится чище с каждым днём

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пигментные пятна — это не просто косметический дефект, а причина постоянного дискомфорта. Многие годами скрывают лицо под плотным слоем макияжа, не решая основную проблему. Но замаскированная кожа не становится ровнее — напротив, с каждым днём недовольство только накапливается.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с прической

А ведь решение может быть не таким уж сложным. Сегодня всё больше внимания привлекает ацетил-глутатион — молекула, которая действует глубже, чем привычные средства.

Как он работает

Главная цель — остановить избыточную выработку меланина. Ацетил-глутатион проникает внутрь клеток и блокирует тирозиназу — фермент, запускающий процесс пигментации. Благодаря этому уже через несколько недель пятна становятся менее заметными, а новые не появляются даже под солнцем.

Важно, что он работает не только снаружи, но и изнутри: в форме добавок ацетил-глутатион усиливает детоксикацию организма и помогает печени выводить токсины — одну из скрытых причин тусклого цвета лица.

Щит от старения и раздражения

Свободные радикалы, смог, стресс — всё это разрушает клетки кожи. Ацетил-глутатион нейтрализует их действие и запускает процессы восстановления. В результате:

кожа становится более ровной и чистой;

клетки восстанавливаются быстрее;

эпидермис укрепляется;

тон кожи выравнивается — без агрессивных пилингов, шелушений и ожогов.

Средства с этим компонентом подходят даже для чувствительной кожи. Нет раздражения, нет красноты — только постепенное, но стабильное улучшение.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.



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