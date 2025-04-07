Пигментация сдалась: кожа становится чище с каждым днём

Пигментные пятна — это не просто косметический дефект, а причина постоянного дискомфорта. Многие годами скрывают лицо под плотным слоем макияжа, не решая основную проблему. Но замаскированная кожа не становится ровнее — напротив, с каждым днём недовольство только накапливается.
А ведь решение может быть не таким уж сложным. Сегодня всё больше внимания привлекает ацетил-глутатион — молекула, которая действует глубже, чем привычные средства.
Главная цель — остановить избыточную выработку меланина. Ацетил-глутатион проникает внутрь клеток и блокирует тирозиназу — фермент, запускающий процесс пигментации. Благодаря этому уже через несколько недель пятна становятся менее заметными, а новые не появляются даже под солнцем.
Важно, что он работает не только снаружи, но и изнутри: в форме добавок ацетил-глутатион усиливает детоксикацию организма и помогает печени выводить токсины — одну из скрытых причин тусклого цвета лица.
Свободные радикалы, смог, стресс — всё это разрушает клетки кожи. Ацетил-глутатион нейтрализует их действие и запускает процессы восстановления. В результате:
кожа становится более ровной и чистой;
клетки восстанавливаются быстрее;
эпидермис укрепляется;
тон кожи выравнивается — без агрессивных пилингов, шелушений и ожогов.
Средства с этим компонентом подходят даже для чувствительной кожи. Нет раздражения, нет красноты — только постепенное, но стабильное улучшение.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
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