Самая далёкая галактика заговорила: она оказалась слишком развитой для своего времени

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Всего 300 миллионов лет после Большого взрыва — и уже кислород? Учёные удивлены: в самой далёкой из когда-либо зафиксированных галактик, JADES-GS-z14-0, нашли тяжёлые элементы, которые, по всем правилам, должны были появиться гораздо позже. Открытие переписывает представления о ранней Вселенной.

Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андромеда

Галактика, которой не должно быть

Свет от этой галактики добирался до нас 13,4 миллиарда лет. Это значит, что мы видим её такой, какой она была, когда Вселенной исполнилось всего 2% от её нынешнего возраста. По тогдашним меркам, всё должно было быть очень просто: немного водорода, гелия и зарождающиеся звёзды.

Но в JADES-GS-z14-0 уже есть кислород и другие тяжёлые элементы — а это значит, что первичные галактики развивались куда быстрее, чем мы думали. "Это всё равно что найти подростка в ясельной группе", — комментируют исследователи.

Кто раскрыл секрет далёкой галактики

Кислород обнаружили две независимые исследовательские группы благодаря телескопу ALMA в пустыне Атакама и данным космического телескопа "Джеймс Уэбб". Удивление вызвал не только химический состав, но и сам облик галактики — яркой, массивной и хаотичной, не похожей на то, что мы видим на открытках от телескопа "Хаббл".

Учёные предполагают, что в этой галактике уже успели родиться и умереть несколько поколений звёзд, что и обеспечило столь высокое содержание кислорода. А значит, всё происходило в экстремально сжатые сроки.

Что дальше

Это открытие — лишь вершина айсберга. Оно показывает, насколько мощным стал арсенал космических наблюдений, и заставляет пересматривать саму хронологию формирования галактик. Теперь астрономам предстоит выяснить, как именно столь молодая галактика успела пройти такую эволюцию. И кто знает, какие ещё "взрослые" тайны скрывает ранняя Вселенная.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

