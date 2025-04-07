Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности

5:30 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

На протяжении десятилетий учёные полагали, что самым древним в мире алфавитом является протосинайское письмо, созданное примерно 4000 лет назад ханаанскими рабочими на бирюзовой шахте в Синайской пустыне.

Фото: commons.wikimedia by free, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Надпись на колонне Брахмы в Сарнатхе, Индия

Этот примитивный набор символов, по мнению многих, стал основой для финикийского алфавита, который, в свою очередь, оказал влияние на греческий, латинский и еврейский алфавиты. Однако недавнее археологическое открытие в Сирии заставило специалистов пересмотреть устоявшуюся версию.

В ноябре 2024 года группа исследователей из университета Джонса Хопкинса обнаружила в районе Умм-эль-Марры, неподалёку от современного Алеппо, необычные артефакты: четыре глиняных цилиндра, каждый длиной с человеческий палец, покрытые загадочными символами. Радиоуглеродный анализ датировал их примерно 2400 годом до нашей эры — на 500 лет раньше появления протосинайской письменности.

Если эта находка действительно представляет собой алфавит, то это открытие способно переписать всю историю письменных систем, подняв на поверхность вопрос: а вдруг алфавит появился вовсе не в Египте, а в Северной Сирии?

Не все учёные готовы признать сенсацию. Филолог из Кембриджского университета Филиппа Стил, прокомментировав находку для Live Science, признала, что надписи на цилиндрах представляют собой форму письма, но добавила, что называть её алфавитом преждевременно. Основная проблема, по её мнению, заключается в недостаточности знаков для проведения полноценного лингвистического анализа.

"Да, надписи явно демонстрируют письменную систему, — отметила она. — Но подтвердить, что это именно алфавит, гораздо сложнее".

Некоторые знаки действительно похожи на символы протосинайской письменности, но, как подчеркнула Стил, внешнее сходство ещё не доказывает структурное родство систем.

Схожего мнения придерживается и итальянский филолог Сильвия Феррара. Она считает, что даже если алфавиты и существовали за 500 лет до признанных датировок, это не повод считать сирийскую систему настоящим предшественником финикийского письма. Однако само место находки стало для неё сюрпризом. По её словам, концепции и идеи в древности путешествовали куда дальше, чем это демонстрируют современные археологические данные.

Для лучшего понимания контекста необходимо различать алфавиты и другие системы письма. Такие древние системы, как шумерская клинопись и египетские иероглифы, возникли примерно в 3200 году до н. э., однако ни одна из них не является алфавитом в полном смысле этого слова. Они представляют собой либо логограммы (где символ обозначает целое слово или идею), либо слоговые системы (в которых символ соответствует слогу).

Алфавиты отличаются тем, что каждая буква обозначает отдельный звук — фонему. Это делает алфавитные системы более гибкими и экономными по сравнению с громоздкими логограммами. Именно поэтому протосинайское письмо считается таким революционным: оно переняло принципы у египетских иероглифов, но преобразовало их в совершенно новую концепцию.

Филиппа Стил в своих исследованиях особо выделяет письменность бронзового века на Кипре и Крите. Она подчёркивает, что даже после появления греческого алфавита Кипр продолжал использовать собственную слоговую систему более тысячи лет. Эта устойчивость к изменениям, по её мнению, свидетельствует о важности письменности как культурного маркера. Даже в эпоху глобальных изменений традиционные системы письма могли сохраняться как элемент самоидентификации.

Сильвия Феррара, в свою очередь, признаётся в особом интересе к письменам, которые пока остаются нерасшифрованными — например, к протоэламской системе, найденной на территории современного юго-западного Ирана. Она предполагает, что это письмо могло повлиять на развитие месопотамской клинописи.

Гленн Шварц, археолог из университета Джонса Хопкинса и один из руководителей раскопок в Сирии, заявил, что находка ставит под сомнение традиционное представление о происхождении алфавита. Если цилиндры действительно содержат элементы алфавитной системы, это может означать, что история алфавита начиналась вовсе не там, где мы думали.

Тем не менее, и Стил, и Феррара подчеркивают: необходимо больше артефактов и дополнительных исследований, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы. Если будут найдены другие подобные надписи, содержащие более длинные тексты, они могут пролить свет на структуру системы и её возможную принадлежность к алфавитному типу.

До тех пор сирийские цилиндры остаются загадкой на грани революции, способной переписать историю человеческого общения. Возможно, они откроют новую страницу в книге, которая началась тысячелетия назад — с желания человека запечатлеть слово и передать его через века.

Уточнения

Але́ппо также Ха́леб — крупнейший город Сирии и центр одноимённой, самой населённой мухафазы страны. Расположен в нахии Горы Симеона, района Джебель-Семъан.

