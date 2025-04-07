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Двигатели, которые никогда не умирали: легенды советской инженерии

2:31
Авто

Они работали, даже когда масло вытекло, прокладка умерла, а погода — "минус тридцать и ветер с Ямала".

Мотор для АМ ГАЗ
Фото: commons.wikimedia.org by https://vashizapchasti.ru/p410373373-dvigatel-zmz-4063.html, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мотор для АМ ГАЗ

Ты мог забыть заправить — но не забыть, как он звучал.
Советские моторы - это не техника. Это характер.

1. УМЗ-412 (на "Москвиче")

Простой, как слесарь в ватнике. 75 л. с. и чугунный блок, которому плевать на перегрев. Прощал плохой бензин, кривой ремонт и грязь по горлышко.

Один дед на таком ездил 500 тыс. км. Говорят, мотор устал, но не сдался.

2. АШ-62 (авиационный, стоял на Ан-2)

Звезда, а не мотор. В прямом смысле — радиальный. Смолёты неслись в небо с 1940-х до наших дней. Устойчив к морозам, пыли, грязи.

Если в небе "Аннушка", то, скорее всего, внутри — АШ-62, который всё ещё жив.

3. Мотор от "ИЖ-Планета" и "Юпитер"

Двухтактная поэзия в бензине. Да, дымил. Да, орал. Но если завёлся — ехал через бурелом, болото и свадьбу брата.

Умел ездить на смеси бензина и оптимизма.

4. ЗМЗ-402 (на "Волгах" и "Газелях")

Рабочая лошадь, которая фыркала, но шла. Ужасный аппетит, но выносливость — как у вьючного мула. Все любили его за ремонтопригодность и характер, особенно таксисты и сельчане.

После 200 тыс. км он не умирал — он просто становился мудрее.

5. Двигатель ВАЗ-2101 — "копейка" с сердцем "Фиата"

Надёжный, запускался зимой при минус 25 с третьего раза и молитвы. Разбирался за вечер, собирался — за ночь.

Любил чистое масло и добрые руки. Если дали — служил вечно.

6. Двигатели трактора Т-40 или ДТ-75

Дизельная философия: медленно, уверенно, навсегда. Мог работать сутки напролёт. Если заглох — значит, кончилась солярка или хозяин.

В деревне мотор трактора — второй муж после радиоприёмника.

Эти двигатели действительно можно назвать "вечными” — они не только выдержали испытание временем, но и продолжают активно использоваться в современных проектах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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