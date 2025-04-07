Подтянуть живот к лету? Дома, без оборудования и стресса

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С первыми тёплыми днями хочется чувствовать себя легче — и выглядеть так же. Многие мечтают встретить весну с плоским животом и подтянутым телом. Но необязательно изнурять себя часами в спортзале. Есть упражнения, которые при регулярном выполнении дадут видимый результат уже через 14 дней.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Нужен только коврик, немного упорства — и эти четыре движения.

1. "Ножницы" — стройность из классики

Лягте на спину, ноги поднимите под углом 90 градусов. Одну ногу медленно опускайте вниз, но не касайтесь пола, затем — меняйте.

Имитация ножничных движений отлично прокачивает мышцы живота и делает их рельефными. Плюс — тренируется гибкость.

2. Планка с подъёмом ноги — для баланса и кора

Исходное положение — планка на локтях. Поднимите одну ногу вверх, тело держите строго прямым. Через несколько секунд — смените ногу.

Это упражнение развивает мышцы корпуса, спины и улучшает равновесие. Работают даже самые глубокие мышцы пресса.

3. Боковая планка — осиная талия в процессе

Лягте на бок, обопритесь на предплечье. Поднимите бедра вверх, выпрямив корпус в одну линию. Зафиксируйтесь, затем поменяйте сторону.

Такая вариация планки укрепляет косые мышцы живота и делает талию более выраженной.

4. Мостик — ягодицы в тонусе

Лягте на спину, согните колени, стопы на ширине бёдер. Поднимайте таз, напрягая ягодицы, затем медленно опускайтесь.

Это упражнение подтягивает ягодицы и укрепляет поясницу. Особенно полезно тем, кто много сидит.

Для результата делайте комплекс 2-3 раза в неделю. Простые, но регулярные действия работают лучше жёстких марафонов. А уже через пару недель можно будет заметить — живот стал меньше, осанка ровнее, а настроение — выше.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

