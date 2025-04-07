Дешево и полезно: чем заменить авокадо в рационе

Авокадо давно прослыл суперфудом — его хвалят диетологи, обожают веганы, и добавляют куда угодно: от тостов до салатов. Но… стоит он недёшево. А можно ли заменить модный плод чем-то попроще — и не потерять в пользе?
Ответ — да! Важно не искать прямую замену одному продукту, а получать те же полезные вещества из разных источников. Об этом рассказала диетолог и терапевт Регина Ахуньянова.
Главное богатство авокадо — мононенасыщенные жиры, полезные для сердца и сосудов. Они есть в обычных оливковом и подсолнечном масле.
Достаточно 1 столовой ложки в день, чтобы восполнить норму. Добавляйте масло в салаты или каши — просто, доступно и полезно.
Авокадо — один из лидеров по содержанию калия, который помогает бороться с отеками и регулирует давление.
Не любите авокадо? Съешьте 20 г кураги - это около 3-4 кусочков. Эффект тот же, а вкус — на любителя, но многим заходит.
Фолиевая кислота важна для обмена веществ и особенно нужна женщинам. Если авокадо недоступен — замените его чечевицей.
В 180 г варёной чечевицы - та же норма фолиевой кислоты, плюс бонус: меньше калорий и больше белка.
Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
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