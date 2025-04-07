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Дешево и полезно: чем заменить авокадо в рационе

Еда

Авокадо давно прослыл суперфудом — его хвалят диетологи, обожают веганы, и добавляют куда угодно: от тостов до салатов. Но… стоит он недёшево. А можно ли заменить модный плод чем-то попроще — и не потерять в пользе?

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Ответ — да! Важно не искать прямую замену одному продукту, а получать те же полезные вещества из разных источников. Об этом рассказала диетолог и терапевт Регина Ахуньянова.

1. Масла вместо жира

Главное богатство авокадо — мононенасыщенные жиры, полезные для сердца и сосудов. Они есть в обычных оливковом и подсолнечном масле.

Достаточно 1 столовой ложки в день, чтобы восполнить норму. Добавляйте масло в салаты или каши — просто, доступно и полезно.

2. Курага вместо калия

Авокадо — один из лидеров по содержанию калия, который помогает бороться с отеками и регулирует давление.

Не любите авокадо? Съешьте 20 г кураги - это около 3-4 кусочков. Эффект тот же, а вкус — на любителя, но многим заходит.

3. Чечевица вместо фолиевой кислоты

Фолиевая кислота важна для обмена веществ и особенно нужна женщинам. Если авокадо недоступен — замените его чечевицей.

В 180 г варёной чечевицы - та же норма фолиевой кислоты, плюс бонус: меньше калорий и больше белка.

Уточнения

Авока́до — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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