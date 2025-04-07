Появилось чувство пустоты и одиночества? Это сигнал, который нельзя игнорировать

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Вдруг вы начали задумываться, почему всё, что раньше вдохновляло, больше не приносит радости? Почему-то, к чему вы так долго стремились, внезапно кажется пустым? Возможно, вы столкнулись с экзистенциальным кризисом.

Фото: flickr.com by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улыбка

Что такое экзистенциальный кризис

Это состояние — не диагноз, а внутренний конфликт, возникающий, когда привычные смыслы рушатся. Мы начинаем задаваться вопросами: кто я? зачем я живу? куда иду? Особенно остро такие переживания проявляются в переломные моменты жизни — при потере, болезни, смене приоритетов.

"Важно найти свою истину, идею, за которую я буду готов жить и умереть", — писал философ Сёрен Кьеркегор.

Как проявляется кризис

Чувство одиночества, утраты контроля, апатия, потеря интереса к жизни, тревожность, а порой и физические недомогания — всё это может сопровождать кризис.

Причём он нередко становится итогом множества других переживаний: кризиса идентичности, семейных трудностей, неудовлетворенности работой.

"Потеря смысла — главный триггер. Когда человек не может ответить на вопрос "зачем я здесь?”, его охватывает ощущение пустоты", — объясняет психолог Татьяна Галич.

Когда внутренний мир меняется быстрее, чем внешний

Иногда толчком становится осознание, что вы "переросли" свою текущую жизнь — она больше не соответствует вашим глубинным потребностям. А бывает, что обстоятельства оказываются слишком тяжёлыми, чтобы справиться с ними — как физически, так и психологически.

Кризис как точка роста

Но важно помнить: кризис — не приговор. Это шанс. Возможность переосмыслить всё, переоценить ценности и найти новую опору в жизни.

"Если человек находит свою миссию, бытие наполняется смыслом. И тогда даже смертность перестаёт быть ограничением", — говорит психолог Виталий Наумов.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις - суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

