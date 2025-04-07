Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть

Клубника — безусловная любимица всех поколений. Её едят прямо с грядки, превращают в джемы, варенья, компоты и даже соусы. Но мало кто знает, что добиться щедрого урожая можно без капли химии — с помощью одного простого порошка.
Для тех, кто выращивает клубнику на участке, хочется не просто получить побольше ягод, но и сделать это без лишней "химии”. Оказывается, есть доступное и безопасное средство, которое справляется сразу с двумя задачами:
Речь идёт о порошке из семян горчицы. Его достаточно рассыпать под кустиками клубники в период цветения и плодоношения.
Этот способ работает на нескольких уровнях:
Улучшает урожайность — стимулирует рост и развитие плодов
Защищает от вредителей — особенно эффективен против долгоносика, медведки, слизней и проволочников
Не накапливается в ягодах — полностью натуральный способ
Горчица действует как мягкое удобрение и природный инсектицид. А главное — её не боятся только те, кто о ней не знает. Все остальные вредители бегут с грядки, не оглядываясь.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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