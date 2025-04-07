Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — безусловная любимица всех поколений. Её едят прямо с грядки, превращают в джемы, варенья, компоты и даже соусы. Но мало кто знает, что добиться щедрого урожая можно без капли химии — с помощью одного простого порошка.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Почему стоит выбрать натуральное

Для тех, кто выращивает клубнику на участке, хочется не просто получить побольше ягод, но и сделать это без лишней "химии”. Оказывается, есть доступное и безопасное средство, которое справляется сразу с двумя задачами:

увеличивает урожай

отпугивает вредителей

Что использовать

Речь идёт о порошке из семян горчицы. Его достаточно рассыпать под кустиками клубники в период цветения и плодоношения.

Этот способ работает на нескольких уровнях:

Улучшает урожайность — стимулирует рост и развитие плодов

Защищает от вредителей — особенно эффективен против долгоносика, медведки, слизней и проволочников

Не накапливается в ягодах — полностью натуральный способ

Горчица действует как мягкое удобрение и природный инсектицид. А главное — её не боятся только те, кто о ней не знает. Все остальные вредители бегут с грядки, не оглядываясь.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

