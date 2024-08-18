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Врачи оценили пользу применявшихся в СССР диет — лечебных столов по Певзнеру

Советские диеты — лечебные столы по Певзнеру признаны устаревшими
1:33
Здоровье » Здоровье и профилактика

Советские диеты — лечебные столы по Певзнеру устарели, в один голос заявили врач-гастроэнтеролог клиник DocDeti и DocMed Ольга Горячева и нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова "Газете.Ru".

Советские диеты — лечебные столы по Певзнеру признаны устаревшими
Фото: ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 17" is licensed under public domain

Лечебные столы под номерами — их 15, каждый для определённой группы заболеваний — были разработаны советским учёным Мануилом Певзнером ещё в 1920 году.

По современным меркам они слишком ограничивают рацион.

"Многие лечебные столы предлагают ограниченный набор продуктов и блюд, что может приводить к дефициту питательных веществ. Строгость и фиксированные ограничения диет по Певзнеру не учитывают изменяющиеся потребности организма, такие как физическая активность, возраст и культурные особенности. Это может привести к сложностям соблюдения диеты и ухудшению качества жизни пациента", — объяснила Давыдова.

"Строгих рекомендаций по питанию нет даже при таких серьёзных болезнях, как воспалительные заболевания кишечника, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни поджелудочной железы. Несмотря на это, всё ещё в назначениях врачей можно встретить номерные столы (лечебные диеты по Певзнеру с нумерацией). Это устаревший подход, который однозначно не повышает качество жизни пациента", — добавила Горячева.

Ориентироваться лучше на на современные рекомендации по питанию, заключили медики.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. == Литература == Marton, R. M. Science, advocacy, and quackery in nutritional books : an analysis of conflicting advice and purported claims of nutritional best-sellers : [англ.] : [арх. 18 августа 2020] / R. M. Marton, X. Wang, A. L. Barabási … [et al.] // Palgrave Communications : журн. — 2020. — Art. 43. — doi:10.1057/s41599-020-0415-6. Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

Мануил Исаакович Певзнер (20 июня (2 июля) 1872 — 23 мая 1952) — российский и советский терапевт, один из организаторов Института питания в Москве и основоположников диетологии и клинической гастроэнтерологии в СССР, заслуженный деятель науки РСФСР (1936). Профессор Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ) (с 1932). Разработал систему из 15 диет по группам заболеваний. == Литература == Архив НИИ питания РАМН. Ф. 44. Оп. 4. Д. 129. Личное дело М. И. Певзнера. Бородулин В. И., Каганов Б. С., Тополянский А. В. Каноны диетологии и уроки жизни. Памяти проф. М. И. Певзнера (1872—1952) // Вопросы диетологии. — М.: Династия, 2013. — Том 3. — № 1. — С. 6—28.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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