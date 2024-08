Врачи оценили пользу применявшихся в СССР диет — лечебных столов по Певзнеру

Советские диеты — лечебные столы по Певзнеру признаны устаревшими

Советские диеты — лечебные столы по Певзнеру устарели, в один голос заявили врач-гастроэнтеролог клиник DocDeti и DocMed Ольга Горячева и нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова "Газете.Ru".

Лечебные столы под номерами — их 15, каждый для определённой группы заболеваний — были разработаны советским учёным Мануилом Певзнером ещё в 1920 году.

По современным меркам они слишком ограничивают рацион.

"Многие лечебные столы предлагают ограниченный набор продуктов и блюд, что может приводить к дефициту питательных веществ. Строгость и фиксированные ограничения диет по Певзнеру не учитывают изменяющиеся потребности организма, такие как физическая активность, возраст и культурные особенности. Это может привести к сложностям соблюдения диеты и ухудшению качества жизни пациента", — объяснила Давыдова. "Строгих рекомендаций по питанию нет даже при таких серьёзных болезнях, как воспалительные заболевания кишечника, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни поджелудочной железы. Несмотря на это, всё ещё в назначениях врачей можно встретить номерные столы (лечебные диеты по Певзнеру с нумерацией). Это устаревший подход, который однозначно не повышает качество жизни пациента", — добавила Горячева.

Ориентироваться лучше на на современные рекомендации по питанию, заключили медики.

