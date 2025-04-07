Деньги друзьям в долг — это уже не мода? Россияне стали реже давать взаймы

Россияне стали реже давать деньги в долг родственникам и друзьям, но чаще помогают коллегам.
Теперь 19% опрошенных готовы одолжить деньги родственникам, 18% — друзьям, а 8% — коллегам. При этом 46% никому не дают взаймы. Интересно, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество тех, кто в первую очередь помогает родным и друзьям, а увеличилось число тех, кто помогает сослуживцам "перехватить до зарплаты".
Что касается сумм, то в среднем россияне готовы одолжить 19 тысяч рублей родственнику, 14,5 тысячи другу и 8,2 тысячи коллеге. Эти суммы немного выросли по сравнению с прошлым годом: тогда родственнику давали 18 тысяч рублей, другу — 14, а коллеге — 8 тысяч.
Если говорить о займах, то каждый четвертый (26%) предпочтет обратиться в кредитную организацию. Каждый десятый чаще всего занимает у родственников, 4% — у друзей, 1% — у коллег, и еще 1% берет кредит на работе. Более половины респондентов (55%) не берут денег взаймы, как показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости.
Респондент — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.
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