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Модные брови 2025: какой изгиб освежит лицо и подчеркнёт глаза

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Если раньше брови были всего лишь частью мейкапа, то в 2025 году они — самостоятельный элемент стиля и знак осознанного ухода за собой. Эксперты предсказывают: в моде не эпатаж, а баланс между естественностью, выразительностью и минимализмом.

Девушка
Фото: flickr.com by homegets.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка

1. Естественные брови — новая норма красоты

Никакой гиперкоррекции и строгих графичных линий — в моде натуральная текстура, лёгкая небрежность и аккуратный уход. Брови подчёркиваются мягкими штрихами карандаша или теней, без фиксации тяжёлыми гелями. Главное — следовать природной линии роста волос и не злоупотреблять пинцетом.

Такие брови делают лицо живым и гармоничным, создавая эффект "макияжа без макияжа".

2. Ламинирование остаётся в строю

Да, тренд на ламинирование с нами и в 2025. Процедура по-прежнему популярна, особенно среди тех, кто хочет ухоженные, но не перегруженные брови. После ламинирования брови выглядят гуще, держат форму до 6-8 недель и остаются мягкими.

Это идеальное решение для девушек, стремящихся к естественности без ежедневных манипуляций с укладкой.

3. Высокий изгиб — женственно и изысканно

Брови с высоким, но мягким изгибом — тренд для тех, кто хочет выделиться, но не перейти грань. Такой вариант добавляет взгляду глубины, делает черты лица более чёткими и визуально "раскрывает" глаза. Изгиб остаётся умеренным — никаких "паукообразных" линий.

4. Прямые брови для любителей минимализма

Если тебе близка эстетика японского или корейского ухода, присмотрись к прямым бровям. Это мягкая горизонтальная форма с едва заметным подъёмом. Они подчёркивают свежесть и молодость лица, особенно в сочетании с минималистичным макияжем.

Такие брови универсальны, не перетягивают на себя внимание и идеально вписываются в повседневный образ.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.[уточнить] Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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