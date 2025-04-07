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ТОП-5 машин СССР, которые лучше всего подходили для дальних поездок

2:17
Авто

В СССР существовала особая каста автотуристов, которые пытались посмотреть достопримечательности страны, перемещаясь по ней на своём авто.

Марка СССРː Легковой автомобиль «Волга» ГАЗ-24
Фото: commons.wikimedia.org by Post of Soviet Union, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марка СССРː Легковой автомобиль «Волга» ГАЗ-24

Вот ТОП-5 советских автомобилей, которые лучше всего подходили для таких дальних поездок.

1. ГАЗ-24 "Волга”

Просторный комфортабельный салон. Мягкая подвеска для длительных поездок. Мощный двигатель ЗМЗ-24 (95 л. с.). Вместительный багажник (500 литров).

Была идеальна для семейных путешествий по автотрассам.

2. ИЖ-2715

Просторное грузовое отделение. Хорошая проходимость. Низкая стоимость эксплуатации.

Подходит для путешествий с большим количеством вещей.

3. ВАЗ-2101 ("Копейка”)

Отличная экономичность (6-8 л/100 км). Простая и надёжная конструкция. Неприхотливость в обслуживании.

 

Оптимальна для длительных поездок на средние расстояния.

4. Москвич-2140

Мягкая подвеска, отлично подходящая для плохих дорог. Просторный салон. Доступность запчастей. Надёжность в эксплуатации.

Хорош для поездок по сельской местности.

5. УАЗ-469

Полный привод и отличная проходимость. Простая и надёжная конструкция. Возможность ремонта в полевых условиях.

Идеально подходит для экспедиций по бездорожью.

Выбор автомобиля для дальних поездок зависел от конкретных условий:

  • Для комфортных путешествий по трассам — ГАЗ-24 "Волга”
  • Для экономичных поездок — ВАЗ-2101
  • Для перевозки большого количества груза — ИЖ-2715
  • Для плохих дорог — Москвич-2140
  • Для экстремального бездорожья — УАЗ-469.

Все эти автомобили отличались высокой надёжностью и способностью преодолевать большие расстояния даже в сложных условиях эксплуатации, характерных для СССР.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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