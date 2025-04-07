Московским спортсменам обещают подарить автомобиль: вот что нужно сделать

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Легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу вернётся в столицу 17 мая.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бег

Последний раз она проходило в 2012 году.

Маршрут исторической эстафеты пройдет по всей окружности Садового кольца.

В этот день состоятся выступления кавер-бэнда, торжественное награждение победителей эстафеты и забега на 15 км.

Главным призом для участников эстафеты станет автомобиль "Москвич", пишет "Чемпионат".

Уточнения

Эстафе́та (через фр. éstaffette, итал. staffetta, от staffa — «стремя») — совокупность командных спортивных дисциплин, в которых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции.

