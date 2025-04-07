Московским спортсменам обещают подарить автомобиль: вот что нужно сделать

Легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу вернётся в столицу 17 мая.
Последний раз она проходило в 2012 году.
Маршрут исторической эстафеты пройдет по всей окружности Садового кольца.
В этот день состоятся выступления кавер-бэнда, торжественное награждение победителей эстафеты и забега на 15 км.
Главным призом для участников эстафеты станет автомобиль "Москвич", пишет "Чемпионат".
Эстафе́та (через фр. éstaffette, итал. staffetta, от staffa — «стремя») — совокупность командных спортивных дисциплин, в которых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.