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Джанабаева приревновала Валерия Меладзе к Вере Брежневой

0:50
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева объяснила, что ей не нравится в отношениях с Валерием Меладзе.

Певец Валерий Меладзе
Фото: ВК-аккаунт Валерия Меладзе is licensed under public doman
Певец Валерий Меладзе

Джанабаева перечислила в трендовом ролике в соцсетях достоинства брака с кумиром миллионов женщин.

Она отметила, что ей повезло быть женой Меладзе, так как она может посещать его концерты бесплатно, слушать его пение вживую дома и готовить супругу борщи.

Расстраивает певицу только то, что он в своих песнях воспевает других женщин.

"Слушать как он постоянно поёт о какой-то Вере", — приревновала Альбина мужа, изобразив скорбь на лице.

Ранее поклонники вручили Меладзе на концерте портрет Веры Брежневой, прося его исполнить композицию "Салют, Вера!".

Валерий поспешил сказать, что подарит фото своему брату Константину Меладзе.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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