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За видеорегистратор могут оштрафовать — но не за съёмку, а за установку

1:57
Авто

Многие автолюбители до сих пор шокированы историями о штрафах за видеорегистратор. Кажется, что это посягательство на личные права — ведь устройство лишь фиксирует происходящее на дороге. Однако майор полиции объяснил: дело вовсе не в съёмке, а в месте установки прибора. И здесь начинаются нюансы, за которые действительно можно попасть под статью.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Не регистратор, а место его установки

Санкции в РФ действительно предусмотрены — штраф 500 рублей. Но инспекторы выписывают его не всем подряд, а только в случаях, когда видеорегистратор установлен с нарушениями. Особенно, если водитель ведёт себя вызывающе или открыто игнорирует требования.

"Наказание — не за сам факт съёмки, а за то, что прибор перекрывает обзор или отвлекает водителя", — подчёркивает представитель ГАИ.

Где можно, а где нельзя

  • Можно: в верхнем правом углу со стороны пассажира или в зоне козырька над водителем — там, где прибор не мешает обзору.

  • Нельзя: по центру лобового стекла, на приборной панели, напротив лица водителя — всё, что закрывает обзор, опасно и чревато штрафом.

То же самое касается телефонов, планшетов и навигаторов. Даже если гаджет работает как навигатор, но приклеен на присоску посередине стекла — инспектор имеет полное право выписать штраф.

За что ещё могут наказать

Помимо размещения, наказание грозит и за использование устройства во время движения — попытки настроить регистратор, сменить карту памяти, переключить экран. Это приравнивается к отвлечению от управления и карается как нарушение ПДД. Сюда же относится и использование мобильного телефона без гарнитуры — держать его в руках за рулём запрещено.

Правило простое: не мешай себе смотреть на дорогу — и никто не тронет.

Уточнения

Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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