Гарик Харламов признался, что не выносит себя на экране: трёхэтажное лицо

Комик Гарик Харламов рассказал, что очень критически относится к собственной внешности.
Звезда Comedy Club объяснил, что ему трудно воспринимать собственное изображение на экране. Он старается не смотреть видео, на котором его запечатлели.
"Я хожу на премьеры, если там, где-то, я участвовал, я закрываю глаза. Закрываю глаза, когда я на экране, и вот так вот смотрю", — цитирует слова юмориста Telegram-канал "Немалахов".
Он отметил, что особенно ему сложно видеть себя на большом экране кинотеатра.
Харламов объяснил, что ему не травится, как выглядит его лицо.
"Это ещё трехэтажное твое лицо", — объяснил комик.
Ранее сообщалось, что актриса Катерина Ковальчук отметила день рождения в компании Гарика Харламова и свекрови.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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