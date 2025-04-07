Гарик Харламов признался, что не выносит себя на экране: трёхэтажное лицо

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов рассказал, что очень критически относится к собственной внешности.

Фото: ВК-аккаунт Гарика Харламова is licensed under public doman Комик Гарик Харламов

Звезда Comedy Club объяснил, что ему трудно воспринимать собственное изображение на экране. Он старается не смотреть видео, на котором его запечатлели.

"Я хожу на премьеры, если там, где-то, я участвовал, я закрываю глаза. Закрываю глаза, когда я на экране, и вот так вот смотрю", — цитирует слова юмориста Telegram-канал "Немалахов".

Он отметил, что особенно ему сложно видеть себя на большом экране кинотеатра.

Харламов объяснил, что ему не травится, как выглядит его лицо.

"Это ещё трехэтажное твое лицо", — объяснил комик.

Ранее сообщалось, что актриса Катерина Ковальчук отметила день рождения в компании Гарика Харламова и свекрови.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.