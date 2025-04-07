Секрет идеальных оладий: как правильно натереть картофель — советы от опытных хозяек

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — ключевой ингредиент множества традиционных блюд. Мы готовим его по-разному: соленым и сладким, вареным и запеченным, целым и нарезанным, а также тертым. Особенно полезен сырой тертый картофель для приготовления картофельных оладий.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Подготовка картофеля

Перед тем как натереть картофель, его нужно очистить. Используйте нож или овощечистку, чтобы удалить кожуру и поврежденные участки. Если на картофеле есть плесень, его лучше не использовать. После очистки тщательно промойте картофель и положите его в миску. Крупные клубни можно не чистить, но их все равно нужно хорошо вымыть.

Способы натереть картофель

Ручное натирание. Если у вас немного картофеля, его можно натереть вручную. Выберите подходящую сторону терки: крупные отверстия для более грубого натирания или мелкие для более нежного. Натирание будет легче и быстрее, если картофель крупный. Будьте осторожны, чтобы не поранить пальцы. Натирание с помощью электрического кухонного комбайна. Для быстрого натирания большого количества картофеля используйте электрический кухонный комбайн. Выберите подходящую насадку: с крупными или мелкими отверстиями. Крупный картофель лучше предварительно нарезать на более мелкие кусочки. Этот способ позволяет быстро натереть картофель, но после него остается больше посуды для мытья.

Что делать с лишней жидкостью

После натирания картофеля образуется жидкость, которую не обязательно сразу выливать. Она содержит много полезных веществ и крахмала. Эту жидкость можно использовать в кулинарии, например, в супах.

Тёртый картофель для оладий

Тертый картофель идеально подходит для приготовления картофельных оладий. Вы можете натереть его крупно, мелко или частично крупно и частично мелко, в зависимости от ваших предпочтений.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

