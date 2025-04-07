Секрет идеальных оладий: как правильно натереть картофель — советы от опытных хозяек

Картофель — ключевой ингредиент множества традиционных блюд. Мы готовим его по-разному: соленым и сладким, вареным и запеченным, целым и нарезанным, а также тертым. Особенно полезен сырой тертый картофель для приготовления картофельных оладий.
Подготовка картофеля
Перед тем как натереть картофель, его нужно очистить. Используйте нож или овощечистку, чтобы удалить кожуру и поврежденные участки. Если на картофеле есть плесень, его лучше не использовать. После очистки тщательно промойте картофель и положите его в миску. Крупные клубни можно не чистить, но их все равно нужно хорошо вымыть.
Способы натереть картофель
Что делать с лишней жидкостью
После натирания картофеля образуется жидкость, которую не обязательно сразу выливать. Она содержит много полезных веществ и крахмала. Эту жидкость можно использовать в кулинарии, например, в супах.
Тёртый картофель для оладий
Тертый картофель идеально подходит для приготовления картофельных оладий. Вы можете натереть его крупно, мелко или частично крупно и частично мелко, в зависимости от ваших предпочтений.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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