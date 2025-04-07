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Новый способ чистить ванную комнату без усилий и химии

1:43
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, зачем люди стали сыпать соль… прямо в туалет? Этот неожиданный приём стал вирусным, и у него есть весомые причины.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Соль, которую мы привыкли использовать на кухне, оказывается, творит чудеса и в ванной. Всё чаще люди отказываются от дорогих химикатов, выбирая простое и эффективное решение — обычную соль.

Почему именно соль

Секрет в её способности впитывать влагу и создавать враждебную среду для микробов. Она отлично борется с бактериями, устраняет неприятные запахи и делает атмосферу в санузле свежей. А главное — без вреда для здоровья и природы.

Многие уже взяли за привычку каждый вечер насыпать немного соли в унитаз. Это помогает поддерживать чистоту и устраняет необходимость в агрессивных чистящих средствах. Забудьте о химии — простое средство работает не хуже, а иногда даже лучше.

Хотите ещё сильнее эффект

Попробуйте сделать ароматную смесь своими руками. Понадобится:

  • Полчашки мелкой соли.
  • Ложка пищевой соды.
  • Несколько капель любимого эфирного масла.

Просто засыпьте соль и соду в унитаз, добавьте масло — и оставьте на ночь. Утром вас встретит чистота и лёгкий приятный аромат.

Почему это стоит делать каждый день

Этот способ не только эффективен и экологичен, но и экономичен. Соль доступна каждому, а результат — впечатляющий. Вы избегаете контакта с вредной химией, а ваша ванная комната остаётся свежей и безопасной для всей семьи — даже для домашних питомцев.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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