Выяснилось, какой напиток является самым вредным для людей старше 50 лет

С возрастом многие люди вынуждены ограничивать потребление некоторых продуктов, чтобы замедлить процесс старения и снизить риск развития заболеваний.
Согласно исследованию, опубликованному в издании Eat This, Not That!, людям старше 50 лет следует полностью избегать употребления сладких газированных напитков.
Эксперты утверждают, что сладкие газированные напитки не только не дают ощущения сытости, но и наносят серьёзный вред здоровью. Регулярное употребление таких напитков повышает риск развития диабета.
Для замены сладких газированных напитков специалисты рекомендуют обратить внимание на более полезные альтернативы, такие как вода, зелёный чай и минеральная вода с различными вкусами.
Если хочется чего-то сладкого, можно попробовать шоколадное молоко, которое, согласно исследованиям 2007 года, обеспечивает более длительное ощущение сытости по сравнению с газированными напитками.
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