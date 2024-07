Выяснилось, какой напиток является самым вредным для людей старше 50 лет

Люди возраста 50+ должны отказаться от одного популярного напитка

С возрастом многие люди вынуждены ограничивать потребление некоторых продуктов, чтобы замедлить процесс старения и снизить риск развития заболеваний.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Согласно исследованию, опубликованному в издании Eat This, Not That!, людям старше 50 лет следует полностью избегать употребления сладких газированных напитков.

Эксперты утверждают, что сладкие газированные напитки не только не дают ощущения сытости, но и наносят серьёзный вред здоровью. Регулярное употребление таких напитков повышает риск развития диабета.

Для замены сладких газированных напитков специалисты рекомендуют обратить внимание на более полезные альтернативы, такие как вода, зелёный чай и минеральная вода с различными вкусами.

Если хочется чего-то сладкого, можно попробовать шоколадное молоко, которое, согласно исследованиям 2007 года, обеспечивает более длительное ощущение сытости по сравнению с газированными напитками.