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Выяснилось, какой напиток является самым вредным для людей старше 50 лет

Люди возраста 50+ должны отказаться от одного популярного напитка

1:03
Здоровье

С возрастом многие люди вынуждены ограничивать потребление некоторых продуктов, чтобы замедлить процесс старения и снизить риск развития заболеваний.

Люди возраста 50+ должны отказаться от одного популярного напитка
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Согласно исследованию, опубликованному в издании Eat This, Not That!, людям старше 50 лет следует полностью избегать употребления сладких газированных напитков.

Эксперты утверждают, что сладкие газированные напитки не только не дают ощущения сытости, но и наносят серьёзный вред здоровью. Регулярное употребление таких напитков повышает риск развития диабета.

Для замены сладких газированных напитков специалисты рекомендуют обратить внимание на более полезные альтернативы, такие как вода, зелёный чай и минеральная вода с различными вкусами.

Если хочется чего-то сладкого, можно попробовать шоколадное молоко, которое, согласно исследованиям 2007 года, обеспечивает более длительное ощущение сытости по сравнению с газированными напитками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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