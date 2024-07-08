Диетолог Безнебеева рассказала, какие напитки лучше всего спасают от жары

Врач-диетолог Виктория Безнебеева назвала самые полезные напитки для утоления жажды.
Эксперт посоветовала отказаться от употребления в жаркую погоду газированных напитков и молочных коктейлей, так как в них содержится много сахара. Он провоцирует обезвоживание организма, поэтому утолить жажду сладкими напитками невозможно.
Ранее актриса Лиза Арзамасова объяснила, как можно спастись от аномальной жары.
"Если удастся найти холодный чай с травами и с минимальным содержанием сахара, то этот напиток станет отличной альтернативой газировке", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Безнебеева порекомендовала выбирать напитки без содержания сахара, кофеина и таурина, так как эти добавки могут плохо повлиять на сердце.
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