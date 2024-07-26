Назван лучший способ похудения без строгих ограничений в еде

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"Eat This, Not That!": лучшим способом похудения названо интуитивное питание

1:41
Здоровье

Интуитивное питание — это метод похудения, который исключает строгие ограничения в принятии пищи и помогает лучше распознавать сигналы тела о голоде и сытости. Один из ключевых принципов этого подхода заключается в отказе от "диетического" мышления. Можно есть любые продукты, получая удовольствие от разнообразных блюд, но при этом избегать переедания.

"Eat This, Not That!": лучшим способом похудения названо интуитивное питание
Фото: commons.wikimedia.org by Дж.стеф.ракета is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0

Не стоит делить продукты на "плохие" и "хорошие". Такой подход позволяет сформировать здоровое отношение к себе и своему весу, а также наладить позитивные отношения с едой, пишет издание "Eat This, Not That!". Эксперты, чьи слова приводятся в статье, отмечают, что следование принципам интуитивного питания действительно способствует похудению. Но как это происходит?

Главный механизм заключается в том, что отсутствие строгих ограничений снижает уровень стресса, а значит, уменьшает риск эмоционального переедания. Это подтверждено научными исследованиями. Интуитивное питание не только улучшает физическую форму, но и благотворно влияет на психическое здоровье.

"Позволяя себе наслаждаться всеми видами пищи без чувства вины или строгих правил, интуитивное питание снижает стресс и эмоциональное переедание, которые часто возникают из-за строгих диет. Когда вы перестанете делить продукты на "хорошие" или "плохие", вы вдруг обнаружите, что ваша тяга к еде уменьшилась, вы делаете более осознанный выбор, удовлетворяющий ваши потребности в питании и вкусовые предпочтения", — сказано в статье.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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