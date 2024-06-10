Почему не стоит тренироваться после приема пищи?

Зачастую можно услышать, что вредно тренироваться на полный желудок. Действительно ли это так? На самом деле стоит сделать двухчасовую паузу после приема пищи, чтобы пользы от занятия спортом было больше.

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После еды организм человека стремится к расслаблению. Потому пищеварение во время тренировки будет замедленным, ведь приток крови будет следовать и к желудку, и к мышцам. Принятие пищи непосредственно перед тренировкой может привести к судорогам, пишет "КП Спорт".

Две главные причины выдержать интервал в два часа от принятия пищи до тренировки. Первая — энергия организма после еды направлена на переваривание, организм не способен качественно выполнять две функции одновременно. Вторая — после приема пищи организм вырабатывает расслабляющие гормоны. При занятиях спортом этого состояния лучше избегать.

Добавим, что занятия натощак эффективно помогают сжигать жир, прежде всего на животе. После таких тренировок меньше хочется есть, что важно для тех, кто желает скинуть лишние кило.