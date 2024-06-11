Врач-кардиолог развенчал стереотип об охлаждающем свойстве мороженого

Врач-кардиолог Дмитрий Орловский, работающий в Видновской краевой больнице Минздрава Московской области, опроверг распространенные утверждения о том, что мороженое способно помочь человеку охладиться в жару. Медик объяснил, что этот замороженный продукт, вопреки распространенному мнению, стимулирует пищеварение и ускоряет обменные процессы в организме, что в результате способствует его "разогреву", а не охлаждению.
"Мороженое работает как сладкая газировка, стимулируя организм ускорять метаболизм и вырабатывать тепло для переваривания дополнительных калорий. Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса всё тело разогреется", — уточнил Дмитрий Орловский в интервью для NEWS. ru.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?