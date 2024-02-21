Хороший перекус или прямой путь к язве? Заключения врачей

Диетолог Денисова назвала минусы и плюсы пюре быстрого приготовления

Одним из востребованных продуктов быстрого приготовления является растворимое картофельное пюре, которое, наряду с лапшой, пользуется спросом. Многие считают его искусственным порошком без натуральных ингредиентов, однако на самом деле это не совсем так.

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По словам старшего научного сотрудника ФИЦ питания и биотехнологии Натальи Денисовой, процесс производства картофельного пюре включает сложную технологию обработки натурального сырья.

Для изготовления сухого картофельного пюре используется определенный сорт картофеля с низким содержанием влаги и насыщенным вкусом. Последующие этапы, такие как варка и охлаждение, позволяют получить сухое вещество, которое затем смешивается с пищевыми добавками, включая эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы. В результате получается продукт, который можно легко приготовить, разведя его водой.

Хотя в растворимом картофельном пюре есть некоторое количество натурального картофеля, в нем практически не остается полезных веществ. Однако в качестве временного перекуса при отсутствии другой еды он может быть приемлемым. Калорийность порции сухого пюре составляет около 340 ккал, в то время как готовое блюдо содержит примерно 70-100 ккал.

Несмотря на недостаток питательных веществ в растворимом пюре, его употребление в умеренном количестве вполне допустимо. Важно помнить, что в нем содержится много соли, что не рекомендуется в больших количествах для организма.