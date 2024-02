Хороший перекус или прямой путь к язве? Заключения врачей

Одним из востребованных продуктов быстрого приготовления является растворимое картофельное пюре, которое, наряду с лапшой, пользуется спросом. Многие считают его искусственным порошком без натуральных ингредиентов, однако на самом деле это не совсем так.

Фото: flickr.com by surroundsound5000 is licensed under CC BY-ND 2.0.