Учёные объяснили, почему совместные тренировки с партнёром не приносят эффекта

Daily Mail: спортивные тренировки с партнёром являются неэффективными

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Наньянского технологического университета в Сингапуре считают, что совместные тренировки с партнёром получаются не такими эффективными, чем когда человек занимается физической активностью сам. О выводах специалистов по этому вопросу пишет Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперты всесторонне проанализировали физическую активность при помощи специальных фитнес-трекеров 240 добровольцев, которым было от 54 до 72 лет. Все участники эксперименты находились в браке и проживали вместе со своей второй половиной.

Половина добровольцев по заданию учёных тренировалась со своим супругом или супругой, а вторая половина занималась спортом самостоятельно.

В результате учёные пришли к выводу, что совместные тренировки с партнёром являются менее эффективными, чем у тех, кто занимался по отдельности.

По мнению специалистов, чтобы тренировка была более интенсивной, паре приходится менять свои привычки, включая режим дня, к которым они привыкли за время совместной жизни, а для многих это очень сложно.