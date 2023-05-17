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Петр Дерябин

Совместные тренировки — мотивация на пути к достижению фитнес-целей

2:37
Спорт

Когда есть партнёр в фитнесе, который следит за вами, появляется ответственность, усиленная социальная мотивация, ведь есть кто-то, кто может подбодрить вас и побудить к дальнейшим усилиям, когда вы устали. Но это не всегда работает в реальной жизни. Например, у вас может не быть в жизни тех, кто готов заниматься вместе с вами в зале, или вы можете выбрать кого-то, кто не подходит по уровню физической подготовки, или человек недоступен в то время, когда вы готовы. Или вы можете просто не чувствовать себя комфортно, занимаясь спортом с другом.

Совместные тренировки — мотивация на пути к достижению фитнес-целей

Чтобы преодолеть эти проблемы, исследователи начали изучать возможные преимущества виртуальных партнёров по тренировкам — и результаты выглядят многообещающими.

Исследования показывают, что при наличии виртуальных партнёров по тренировкам результаты в спорте значительно улучшаются. Суть этого заключается в эффекте, когда человек склонен работать более усердно в группе. Этот эффект особенно сильный, когда кто-то считает себя "слабым звеном" в группе.

Пытаясь использовать этот эффект, исследователи просили участников заниматься вместе с виртуальным партнёром, который был спроектирован, чтобы производить немного лучшие результаты, чем человек, мотивируя тем самым занимающихся на победу.

Роль социальных сетей в поддержании мотивации для фитнеса

Несколько исследований показали, что использование социальных медиаплатформ для обмена информацией и получения поддержки со стороны других людей может способствовать повышению уровня активности и укреплению спортивной мотивации. Одно исследование, проведённое в 2013 году, показало, что люди, участвующие в программах поддержки в социальных сетях, имеют большую вероятность достичь своих фитнес-целей, чем те, кто не участвует в таких программах.

Также было выявлено, что поддержка социальных сетей особенно полезна для тех, кто занимается фитнесом на дому. Они могут получать поддержку от других людей, делясь своими результатами и прогрессом, а также получать советы и рекомендации по тренировкам и диете.

Однако, как и с виртуальными партнёрами для тренировок, не все программы поддержки и сообщества в социальных сетях одинаково эффективны. Чтобы получить реальную пользу от социальной поддержки, необходимо найти сообщество, которое будет соответствовать вашим потребностям и целям, а также организовывать свой контакт с другими участниками наиболее эффективным образом.

Виртуальная реальность в фитнесе
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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