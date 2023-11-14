Врач Оксана Пивоварова обратила внимание, что сахарный диабет может незаметно развиваться в течение очень долгого времени, почти никак себя не проявляя годами.
Эксперт напомнила, что сахарный диабет 1-го и 2-го типа развивается постепенно, а вовсе не появляется неожиданно. Этот процесс может длиться от 7 до 12 лет, сказала Пивоварова в разговоре с "Лайфом".
У этого заболевания есть малоизвестные признаки, на которые человек может долго не обращать внимание: ухудшение памяти, повышенная утомляемость и слабость. Нередко развитие диабета сопровождается резким похудением.
"Основные симптомы диабета — жажда, сухость во рту, чувство ненасыщения выпитой жидкостью. При этом жажда обычно сочетается с учащенным, обильным мочеотделением и развитием различных грибковых и бактериальных инфекций кожи", — отметила Пивоварова.
Чтобы не дать диабету шанса, врач посоветовала следить за своим весом, не допускать ожирения, больше двигаться, ограничить потребление жиров и углеводов.
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