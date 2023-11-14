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Врач Пивоварова: сахарный диабет может оставаться бессимптомным более 10 лет

1:10
Здоровье

Врач Оксана Пивоварова обратила внимание, что сахарный диабет может незаметно развиваться в течение очень долгого времени, почти никак себя не проявляя годами.

Врач Пивоварова: сахарный диабет может оставаться бессимптомным более 10 лет
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт напомнила, что сахарный диабет 1-го и 2-го типа развивается постепенно, а вовсе не появляется неожиданно. Этот процесс может длиться от 7 до 12 лет, сказала Пивоварова в разговоре с "Лайфом".

У этого заболевания есть малоизвестные признаки, на которые человек может долго не обращать внимание: ухудшение памяти, повышенная утомляемость и слабость. Нередко развитие диабета сопровождается резким похудением.

"Основные симптомы диабета — жажда, сухость во рту, чувство ненасыщения выпитой жидкостью. При этом жажда обычно сочетается с учащенным, обильным мочеотделением и развитием различных грибковых и бактериальных инфекций кожи", — отметила Пивоварова.

Чтобы не дать диабету шанса, врач посоветовала следить за своим весом, не допускать ожирения, больше двигаться, ограничить потребление жиров и углеводов.

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Первые симптомы сахарного диабета
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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