Эксперты назвали простые способы борьбы с диабетом: можно начать со сна

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

14 ноября отмечается Всемирный день диабета, призванный напомнить всем о серьезности этого заболевания.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперты поделились с "АиФ" советами о том, как избежать развития сахарного диабета второго типа, который составляет 95% случаев диагностики диабета в России. Этот тип возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина, либо когда клетки органов-мишеней теряют к нему восприимчивость.

Диабет второго типа часто протекает бессимптомно на ранних стадиях или проявляется симптомами, которые часто игнорируются. Это хроническая усталость, сухость во рту, повышенная жажда или голод, зуд кожи и половых органов, учащенное и обильное мочеиспускание.

Важно осознавать, что диабет неизлечим, но с поддержкой организма можно предотвратить его прогрессирование. Для предотвращения диабета второго типа врачи рекомендуют следовать определенным правилам. Об этом сообщает АиФ.

Медики советуют поддерживать нормальный вес на протяжении жизни, контролировать рацион, вести активный образ жизни, обеспечивать достаточный сон, не курить и умеренно употреблять спиртные напитки. Соблюдение этих правил может снизить риски развития не только сахарного диабета, но и других опасных заболеваний.



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