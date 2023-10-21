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Нутрициолог Гудкова назвала алкоголь, который можно при похудении

Здоровье

Люди, которые придерживаются диеты, могут употреблять определенные виды алкоголя в умеренных количествах, согласно заявлению врача-диетолога и нутрициолога Дарьи Гудковой.

Нутрициолог Гудкова назвала алкоголь, который можно при похудении
Фото: openverse

По ее утверждению, полусладкое вино содержит примерно 80-100 килокалорий в бокале, а полусухое вино — около 78 килокалорий. Поэтому тем, кто стремится похудеть, рекомендуется отдавать предпочтение сухим видам вина.

"Сухие вина можно назвать наиболее диетическими", — пояснила Гудкова.

Специалист напомнила также, что сухие красные вина содержат ресвератрол, вещество, обладающее противовоспалительными и успокаивающими свойствами, способствующее нормализации давления и замедлению процессов старения.

Гудкова подчеркнула, что для достижения желаемого результата в похудении необходимо исключить из рациона продукты, богатые сахаром и солью, а также другие виды алкоголя. При этом сухое вино следует употреблять в сочетании с пищей, богатой жирами и белками. Она также предупредила, что употребление алкоголя перед сном может негативно повлиять на качество сна, сообщает Газета.Ru.

Ранее в октябре стало известно, что популярность зарубежных вин среди российских потребителей достигла исторически низких показателей.

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Вино, алкоголь, калории, диеты и похудение. Развенчиваем мифы
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гудилова Юлия
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