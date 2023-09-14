Врач объяснила, почему болит голова во время менструации

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщины, страдающие мигренью, переносят её приступы особенно тяжело во время менструации из-за снижения уровня эстрогена. Эту информацию предоставила невролог из сети "Клиника Фомина" Анна Гарманова в интервью для "Газета.Ru".

Фото: openverse

Доктор пояснила, что "перед началом менструации происходит снижение уровня эстрогена, и это инициирует мигреневый приступ. Если же у вас уже диагностирована мигрень, то приступы, связанные с менструацией, могут быть более интенсивными и продолжительными по сравнению с другими периодами менструального цикла".

Гарманова также подчеркнула, что "мигрень реагирует на колебания уровня женских половых гормонов", что обуславливает усиление приступов в определенные фазы месячного цикла. "Головные боли могут возникать как за несколько дней до начала менструации, так и во время неё", — добавила она.

По мнению невролога, обнаружив такую связь между мигренью и месячным циклом, не следует страдать от приступов мигрени, а вместо этого важно своевременно обратиться к врачу-цефалгологу.

"Лечение, рекомендованное специалистом, будет направлено на предотвращение мигрени и облегчение уже возникших симптомов", — подчеркнула Гарманова.

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Причины болей во время месячных?