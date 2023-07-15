Journal of Sexual Medicine: секс раз в месяц снижает вероятность летального исхода у гипертоников

Риск смерти у молодых людей, страдающих гипертонией, снижается, если они занимаются сексом хотя бы один раз в месяц. К такому выводу пришли специалисты из Мэйчжоуской больницы традиционной китайской медицины, результаты исследования которых размещены в Journal of Sexual Medicine.

Фото: pixabay. com

Эксперты в течение шести лет вели наблюдение за 4565 американцами, которым было от 20 до 59 лет. Выяснилось, что у тех из них, кто занимался сексом реже, чем раз в месяц, риск смерти был выше, чем у остальных, кто практиковал занятия любовью чаще. Другие факторы риска при этом также учитывались.

Также учёные выяснили, что высокое сексуальное влечение у представителей сильного пола положительно сказывается на продолжительности их жизни. Помимо этого, сексуально активные мужчины меньше подвержены раку предстательной железы, диабету 2-го типа и болезням сердца.

"Сексуальная активность может оказывать прямое защитное действие на здоровье сердца, подобно физическим упражнениям", — объяснили эксперты.

Также на здоровье сердечно-сосудистой системы лучше сказываются занятия сексом с постоянным партнёром, способствующие уменьшению стресса.

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