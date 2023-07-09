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"Факти.бг": сжечь калории и похудеть поможет долгий секс под одеялом

0:53
Здоровье

Последние исследования канадских ученых показали, что расход калорий во время секса лишь немного уступает кардиоупражнениям, заявила обозреватель из Болгарии Венелина Маринова.

"Факти.бг": сжечь калории и похудеть поможет долгий секс под одеялом
Фото: pixabay. com

Во время сексуальной активности человеческий организм тратит энергию, сравнимую по количеству с расходом при умеренной ходьбе. По словам специалистов, тридцатилетний мужчина сжигает примерно 21 калорию во время полового акта, но этот показатель можно увеличить.

"Если вы хотите сжечь больше калорий, увеличьте время своей сексуальной активности", — посоветовала Маринова в болгарском издании "Факти.бг".

Максимальная польза, отметила обозреватель, будет достигнута в "тёплой среде", то есть интимная близость должна происходить под одеялом, чтобы оба участника процесса хорошо пропотели.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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