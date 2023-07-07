PLOS ONE: люди с небольшим избыточным весом умирают не чаще стройных и худых

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Небольшой избыточный вес не увеличивает вероятность преждевременной смерти, заявили американские учёные после анализа показателей более 500 тысяч человек.

Фото: pxhere. com

Согласно выводам исследователей, статистика смертности не изменяется, пока индекс массы тела (ИМТ, равен весу человека в килограммах, делённому на квадрат роста в метрах) не превышает 35 пунктов. В настоящее время индекс выше 25 говорит об избыточном весе, а ИМТ больше 30 называют ожирением.

"Это одинаково характерно для мужчин, женщин и касается представителей разных общественных, этнических и экономических категорий населения", — гласит публикация учёных в научном издании PLOS ONE.

Аналитики уточнили, что в расчёт брались люди без вредных привычек, влияющих на состояние здоровья.

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