Небольшой избыточный вес не увеличивает вероятность преждевременной смерти, заявили американские учёные после анализа показателей более 500 тысяч человек.
Согласно выводам исследователей, статистика смертности не изменяется, пока индекс массы тела (ИМТ, равен весу человека в килограммах, делённому на квадрат роста в метрах) не превышает 35 пунктов. В настоящее время индекс выше 25 говорит об избыточном весе, а ИМТ больше 30 называют ожирением.
"Это одинаково характерно для мужчин, женщин и касается представителей разных общественных, этнических и экономических категорий населения", — гласит публикация учёных в научном издании PLOS ONE.
Аналитики уточнили, что в расчёт брались люди без вредных привычек, влияющих на состояние здоровья.
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