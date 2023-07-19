Нутрициолог Андреева назвала самые полезные продукты при сахарном диабете

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Любовь Андреева представила список самых полезных специй.

Фото: mosoah.com

"Корица — настоящий спаситель для людей, страдающих сахарным диабетом. Она улучшает состояние крови и придает блюдам приятный аромат и легкую сладость. Добавляйте ее не только в кофе и чай, но и в каши, а также, конечно же, в выпечку или в тесто для блинов", — объяснила специалист.

Тмин и чеснок также являются полезными специями, и они незаменимы в мясных блюдах. Однако, по словам эксперта, свежий чеснок всё же обладает большей пользой по сравнению с сушеным.

"Я также рекомендую активно использовать паприку, так как она содержит много витамина А, что благотворно для сердца", — заключила нутрициолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Специи против болезней: самые полезные приправы на вашей кухне