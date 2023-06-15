"РГ": гастроэнтеролог Лебедева назвала продукты, отравляющие организм ядами

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что некоторые продукты могут нарушать работу кишечника. При этом люди, помимо "эмоционального дискомфорта”, сталкиваются с риском развития опасных патологий, пишет "Российская газета".

Фото: freepik.com

При задержке содержимого в кишечнике стенки органа впитывают воду, вместе с которой в организм попадают и токсины, что может привести к самоотравлению, объяснила доктор. Это может вызвать местное воспаление и повысить риск развития колоректального рака, добавила эксперт.

По её словам, ошибки в питании — одна из основных причин, ухудшающих функцию кишечника. К ним относятся редкие приемы пищи, недостаток клетчатки, малое количество потребляемой пищи и жидкости.

Неприятное состояние могут спровоцировать употребление алкоголя и большого количества кофе, недостаток физической активности и ослабление передней брюшной стенки, а также приём лекарственных препаратов, заключила гастроэнтеролог.

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