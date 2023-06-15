Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты. По словам доктора, некоторые черви могут жить до шести лет и приводить к тяжёлым последствиям.

Фото: https://labyes.com/

Специалист отметила, что власоглав способен вызывать у человека анемию, так как питается кровью. Этот паразит может обитать не только в кишечнике, но и находиться в сердце, мозге и глазах.

На наличие червей в организме может указывать и ряд других неприятных симптомов. Стоит обследоваться, если у пациента есть хронический понос, малокровие, вздутие живота, изжога, плохой аппетит, аллергия и сыпь на коже, добавила врач.

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