Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты. По словам доктора, некоторые черви могут жить до шести лет и приводить к тяжёлым последствиям.
Специалист отметила, что власоглав способен вызывать у человека анемию, так как питается кровью. Этот паразит может обитать не только в кишечнике, но и находиться в сердце, мозге и глазах.
На наличие червей в организме может указывать и ряд других неприятных симптомов. Стоит обследоваться, если у пациента есть хронический понос, малокровие, вздутие живота, изжога, плохой аппетит, аллергия и сыпь на коже, добавила врач.
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