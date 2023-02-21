Врач из Башкирии: анемия может быть признаком наличия паразитов в организме

0:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие черви при попадании в организм питаются в просвете кишечника, а, например, власоглав, вкручивается в его стенки и может потреблять до пол-литра крови в сутки, вызывая анемию. Об этом рассказала врач из Башкирии Гильнур Нигманова, пишет издание mkset.ru.

По словам доктора, хроническая диарея, изжога, слабый аппетит, метеоризм, аллергия и высыпания на коже также могут косвенно указывать на присутствие в организме паразитов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.