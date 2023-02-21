Многие черви при попадании в организм питаются в просвете кишечника, а, например, власоглав, вкручивается в его стенки и может потреблять до пол-литра крови в сутки, вызывая анемию. Об этом рассказала врач из Башкирии Гильнур Нигманова, пишет издание mkset.ru.
По словам доктора, хроническая диарея, изжога, слабый аппетит, метеоризм, аллергия и высыпания на коже также могут косвенно указывать на присутствие в организме паразитов.
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