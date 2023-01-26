Челябинские хирурги провели сложнейшую операцию по пересадке поражённой печени

В Челябинске была проведена уникальная операция по трансплантации печени, полностью повреждённой паразитами.

Как сообщает kursdela.biz, пациентом хирургов Челябинской областной клинической больницы стал житель Еткульского района, печень которого была полностью изъедена паразитами.

Мужчина пережил пять хирургических вмешательств, в ходе которых ему по кусочкам отрезали части печени, которые были больше всего повреждены.

Однако несмотря на все принятые врачами меры и строжайшую диету очередной визит в больницу показал, что от печени почти ничего не осталось, поэтому было принято решение о пересадке донорского органа.

В течение 12-часовой операции хирурги удалили у пациента повреждённую печень и пересадили ему новую, которая, как показали анализы, благополучно прижилась.

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