Новая реальность: как вылечить все зубы за день "во сне"

На пути к красивой и здоровой улыбке у большинства людей есть два препятствия — страх и нехватка времени. Лечение зубов откладывается в "долгий ящик", пока проблема не заявит о себе болью, воспалением десен или разрушением зубов. Затем следует экстренное посещение поликлиники, клятвенное обещание самому себе заняться остальными зубами в ближайшее время и снова — "долгий ящик". Знакомая картина? Сегодня есть уникальная возможность разорвать этот замкнутый круг — вылечить и восстановить все зубы за один день во сне раз и навсегда. Думаете — нереально? Вполне реально, причем без боли и страха, быстро и безопасно!

Об особенностях и преимуществах процедуры "лечение всех зубов за один день" расскажет Дмитрий Валерьевич Левин, главный врач и основатель клиники "Центр приватной стоматологии "Доктор Левин", кандидат наук, врач высшей категории, ведущий непрерывную практику 26 лет.

— Действительно ли можно за один раз вылечить сразу все зубы?

— Да! Вылечить и восстановить в формате одного дня. Пациент приходит к нам, к примеру, в 9 утра, засыпает, просыпается в 3 часа дня с безупречной улыбкой и довольный уходит домой. Никакого дискомфорта. Это очень удобно, в частности, для людей, которые боятся боли, которым не хватает свободного времени или они не хотят его тратить на многоразовые визиты в стоматологию.

— Это какая-то инновационная технология?

— Для России такой формат является новшеством, в то время как в Японии и США методики быстрого лечения применяются уже не один десяток лет. При сегодняшнем ритме жизни для людей, которые ценят свое время, технология оказания стоматологической помощи в ускоренном режиме особенно актуальна. Мы предоставляем им такую возможность.

— Какие именно проблемы с зубами можно решить в формате быстрого лечения за 1 день?

— Удаление нескольких зубов одновременно, имплантация, перелечивание группы зубов, установка керамических виниров, коронок, синус-лифтинг. Это те моменты, которые требуют множественных посещений клиники, что и останавливает большинство пациентов. В рамках технологии эти проблемы решаются быстро благодаря тщательному планированию процедуры и точному исполнению.

Дмитрий Валерьевич Левин, главный врач и основатель клиники "Центр приватной стоматологии "Доктор Левин"

— Получается, требуется подготовка?

— Да, именно подготовка и планирование операции позволяют реализовать ее за один день. Сложные работы наобум не проводятся, это чревато последствиями. Наша задача — сделать один раз хорошо и навсегда, чтобы пациент к этому вопросу больше не возвращался. В планировании могут участвовать до 5 врачей, каждый из которых отвечает за свою часть работы. Это терапевт, ортопед, имплантолог, анестезиолог, при необходимости ЛОР и даже кардиолог. Все эти специалисты есть у нас в штате. Особое внимание уделяется диагностике и 3D визуализации. Индивидуальные параметры пациента собираются в цифровом виде: КТ в развернутом ЛОР-режиме, 3D скан зубов, анатомия прикуса, строение челюстно-лицевого аппарата. На основании этих данных создается 3D модель головы, на которой выстраивается тактика лечения. В завершение подбирается дизайн зубов.

— Есть уже готовые варианты дизайна зубов или для каждого пациента создаются индивидуальные?

— Это все индивидуально. Дизайн создается с учетом формы головы, черепа, параметров черепных и лицевых костей. При этом крайне важно уделить должное внимание не только эстетике, но и функциональности. Если мы забудем о функции — будет беда. У человека полный рот красивых зубов, но при жевании неправильно распределяется нагрузка. Со временем это приводит к двустороннему подвывиху нижнечелюстного сустава со всеми вытекающими осложнениями. В нашей клинике дизайн детально прорабатывается благодаря современному диагностическому комплексу AmannGirrbach. Он позволяет получить достоверные данные о строении челюстно-лицевого аппарата человека, создать новые зубы красивыми и функциональными. Готовый дизайн демонстрируется пациенту.

Результат лечения можно не только увидеть, можно примерить новые красивые белоснежные зубы и сфотографироваться в них, показать родным. У нас нет такого, что пациент "покупает кота в мешке", он должен знать, как будет выглядеть после процедуры. Для этого мы изготавливаем примерочный сверхтонкий, как слюда, комплект зубов, которые максимально реально позволяют оценить будущий результат. Это называется mockup.

— А если что-то не нравится? Можно подкорректировать?

— Изначально мы готовим два разных дизайна, чтобы у пациента был выбор. Обычно в них есть необходимость при работе с женщинами. Мужчин практически всегда устраивает первый вариант. Если что-то не нравится, можно выполнить коррекцию прямо во рту специальными шприцами, затем отсканировать и тут же показать новый дизайн.

Лечение зубов во сне

— Помимо диагностики и подбора дизайна что еще входит в подготовительный этап?

— При необходимости проводится легкая лайт-терапия. Это профессиональная гигиеническая чистка зубов, устранение небольших единичных дефектов, пролечивание воспалительных моментов. Цель этих действий — в исключении инфицирования при проведении хирургических манипуляций во время основного лечения. Например, если человеку требуется имплантация, а у него есть проблемный зуб с кистой, мы не можем провести ее, если есть воспалительный процесс. Мы даем гарантию на свою работу, нам важно, чтобы пациент ушел довольный, а не лечился в формате сериала.

— Сколько времени в общей сложности занимает подготовка?

— Для каждого пациента сроки индивидуальны. В среднем требуется 2-3 визита в клинику в течение двух недель, но это капля в море в сравнении с тем, сколько времени было бы потрачено при классическом подходе к лечению. Мы ежедневно проводим по две такие операции. Наши пациенты — это люди, которые ценят свое время и не могут ездить к нам месяцами, как на работу.

— Как проходит само лечение?

— Человек приходит в клинику, переодевается и погружается в медикаментозный сон. Пока он отдыхает, вокруг него "кипит" масштабная работа: 2 врача в 4 руки лечат с двух сторон сразу все группы зубов, медсестры помогают, анестезиолог контролирует самочувствие, имплантолог и ортопед выполняют свою часть процесса, если она предусмотрена. Когда все готово, пациент просыпается, смотрит в зеркало и оценивает увиденное. Этот "вау-эффект" просто невозможно передать словами.

— Медикаментозный сон — это общий наркоз?

— Нет. В нашей клинике не используется наркоз, так как он связан с определенными рисками. Во-первых, предусматривает применение наркотических веществ, во-вторых, требует искусственной вентиляции легких, в-третьих, тяжело переносится. Мы проводим лечение именно во сне. Это называется седацией. Пациент спит под действием снотворного препарата ультратонкого действия — Пропофола. При этом он находится в сознании, расслаблен, дышит самостоятельно и даже видит сны. А когда просыпается, чувствует себя бодрым и отдохнувшим, его не тошнит, он может сразу сесть за руль и ехать по своим делам.

— Есть ли противопоказания к процедуре?

— Практически нет, 95% пациентов могут лечиться в рамках ускоренного формата. Более того, технология специально была разработана для людей с кардиологическими проблемами: постинфарктным состоянием, ишемической болезнью сердца, гипертоническими неконтролируемыми явлениями. При традиционном лечении у них высоки риски кровотечения, развития гипертонического криза, шокового состояния. Причем они могут сами себя накрутить из-за сильных переживаний. Такие препараты, как Пропофол, помогают им расслабиться и чувствовать себя в безопасности. У нас сильнейшее анестезиологическое отделение. Во время сна за пациентом наблюдает заведующий отделением, ведется непрерывное кардиомониторирование, измеряется уровень кислорода. Пациент может быть уверен, что он ляжет спать, проснется и у него все будет хорошо.

— Сколько времени длится операция?

— Продолжительность лечения в каждом случае индивидуальна. Если работы проводятся в рамках одной челюсти, на ее полное восстановление уходит до 4-х часов. "Ремонт" обеих челюстей занимает практически целый рабочий день с перерывом. Сначала делается один ряд, затем пациент просыпается, идет в туалет, немного разминается и снова ложится спать для завершения манипуляций на втором ряду. В этом случае мы просим заранее, чтобы он не планировал важные встречи.

Лечение зубов во сне

— Не вредно ли столько времени находиться под седацией?

— Седация не причиняет вреда организму. Пропофол применяется у пациентов разных возрастных категорий, в числе которых дети от 3 лет и пожилые люди. Дозировка и скорость введения в каждом случае подбираются индивидуально с учетом массы тела и возраста. Медикаментозный сон полностью контролируется и управляется. После прекращения подачи препарата пациент через минуту просыпается.

— И напоследок самый главный вопрос — вылечить все зубы за один день "во сне" — дорогое удовольствие?

— Стоит понимать, что это методика с бессрочной гарантией. Каждый рациональный человек знает, что лучше один раз сделать хорошо и надолго, чем потом всю жизнь переделывать. Если говорить о конкретных цифрах, то это не заоблачные суммы. Разница со стандартным "многосерийным" лечением в других клиниках в 100 раз не отличается, всего в пределах 30%. Только вместо гарантии на работу врача в 12 месяцев пациент получает бессрочную, а это о чем-то говорит. Мы дорожим своей репутацией и отвечаем за качество проделанной работы, лечим на века — от хирургии до терапии.