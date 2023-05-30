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Доктор Чернышова рассказала гражданам РФ о необходимости приёма витамина Д даже летом

1:12
Здоровье

В последнее время "из каждого утюга" доносится информация о необходимости приёма витамина Д, так как солнечных дней в России не так много. Необходимо ли продолжать приём препарата с наступлением лета, корреспондент Pravda.Ru выяснила у терапевта, врача-валеолога, нутрициолога Надежды Чернышовой.

Доктор Чернышова рассказала гражданам РФ о необходимости приёма витамина Д даже летом
Фото: freepik.com

Специалист рекомендует первым делом сдать анализ крови на содержание в организме витамина Д. Особенно если человек ощущает быструю утомляемость и слабость, которые нельзя объяснить рабочими нагрузками. Если выяснится, что имеется дефицит, то врач назначит лечебную дозу.

"С профилактической целью я рекомендую продолжить приём, но только лишь в профилактической дозе, уточнив её у своего лечащего врача. Потому что уповать на то, что солнечного света хватит на то, чтобы восполнить дефицит витамина Д, не приходится. Совсем маленький процент витамина Д мы получаем от солнечных лучей", — сказала Чернышова.

Витамин Д может поступать в организм человека с продуктами или в виде витаминных добавок, заключила нутрициолог.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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