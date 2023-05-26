Sport24.ru перечислил гражданам РФ продукты, вредные для щитовидной железы

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Список из десяти продуктов, которые могут быть вредны дял щитовидной железы, был представлен изданием Sport24.ru.

Фото: кадр из видео

Эксперты отмечают, что до 30% населения мира страдает от заболеваний, связанных с работой этого органа. Особенно они часто связаны с питанием и дефицитом витаминов. Главная функция щитовидной железы заключается в выработке гормонов: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), которые оказывают влияние на умственные способности, физическую активность, сон, аппетит и другие аспекты жизни.

При нарушениях функции работы органа следует употреблять лёгкие продукты. Среди них рыба и морепродукты, зелень, орехи, фрукты, морская капуста, свежие и тушёные овощи.

Эксперты также представили десять продуктов, которые, по их мнению, могут оказывать негативное воздействие на щитовидную железу. В первую очередь, это кофе. Затем следуют газированная вода и энергетические напитки. В список нежелательных продуктов также попали мясо, макароны, хлебобулочные изделия с содержанием глютена, сладости и другая еда, богатая сахаром. Также вредны алкоголь, фастфуд и полуфабрикаты, жареная пища, соль и чипсы.

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Щитовидная железа, симптомы заболевания | Проблемы с щитовидкой