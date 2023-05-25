Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о количестве хлеба, которое человек может есть в день без ущерба для здоровья и фигуры.
По словам специалиста, нормой является два-три куска хлеба.
"Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать", — сказала Аплетаева в разговоре с сайтом Москва 24.
При этом диетолог посоветовала не есть белый хлеб, содержащим быстрые углеводы, тем, кто страдает сахарным диабетом или имеет предрасположенность к полноте.
Ржаной хлеб, по словам Аплетаевой, не стоит употреблять лицам с заболеваниями ЖКТ.
Самый полезный вид хлеба — зерновой, содержащий большое количество пищевых волокон, напомнила Аплетаева. Два-три куска зернового хлеба в день можно съедать абсолютно всем, включая диабетиков и тех, кто страдает лишним весом.
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