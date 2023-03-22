Диетолог Аплетаева: злоупотребление беконом может привести к инфарктам и инсультам

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бекон является популярным блюдом для миллионов россиян, но злоупотреблять им нельзя. Лучше, если в вашем рационе как можно меньше этого мяса.

Чем больше мы употребляем бекона, тем выше риск развития желудочно-кишечных проблем, повышенного уровня холестерина, а также инфарктов и инсультов. В составе бекона масса насыщенных жиров, которые перегружают поджелудочную железу. Именно это приводит к проблемам с пищеварением, как рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Также в беконе содержится достаточно много калорий, — поведала специалист каналу Москва 24. — Если злоупотреблять этим продуктом, то можно набрать вес. Это может привести в том числе к отложению висцерального жира на внутренних органах".

Она также подчеркнула, что бекон повышает уровень холестерина, что способствует атеросклерозу, то есть закупорке кровеносных сосудов. Частыми осложнениями данной патологии являются инфаркты и инсульты. Редкое употребление бекона допустимо и безопасно, но слишком часто его есть не рекомендуется.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.