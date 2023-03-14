В популярных среди россиян продуктах встречается опасная разновидность холестерина. Речь идёт об икре, сливочном масле и даже шашлыках.
Термически обработанные мясные продукты могут содержать вредную форму холестерина. К ним среди прочего относятся сосиски, колбаса, хамон, бекон и шашлыки. Речь про окисленную форму холестерина, которая возникает из-за обработки продуктов высокой температурой в присутствие кислорода. Об этом рассказала врач-диетолог Валерия Шапошникова.
"Существует понятие окисленная форма холестерина — это неправильная термическая обработка мясных продуктов, на высоких температурах и в присутствии кислорода, — рассказала она NEWS. ru. — Например, хамон или шашлык. Холестерин также содержится в рыбе, икре, молочных продуктах и сливочном масле".
Она подчёркивает, что в растительных продуктах этого холестерина нет. При повышенном уровне холестерина в крови, подтверждённом анализом, следует снизить до минимума в рационе количество свинины, говядины и баранины. Больше всего холестерина в субпродуктах из мяса вроде сердца, печени, почек и мозге.
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