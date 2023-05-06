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Al Hadath: здоровье сердца и долгая жизнь зависят от восьми факторов

1:30
Здоровье

Люди, которые строго придерживаются определённых мер профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, живут в среднем на десять лет дольше, чем другие.

Al Hadath: здоровье сердца и долгая жизнь зависят от восьми факторов
Фото: semyatlt.ru

Учёные провели исследование, в ходе которого обнаружили восемь факторов, продлевающих жизнь человека. Следует отказаться от употребления табачных изделий, регулярно заниматься физическими упражнениями, питаться полезной пищей, обеспечить себе качественный сон, контролировать вес, артериальное давление, а также следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови.

"Новые результаты свидетельствуют о том, человек может изменить свой образ жизни, чтобы жить дольше", — сказал профессор Лу Ци.

Учёные проанализировали данные более 23 тысяч человек, которые принимали участие в национальном обследовании здоровья и питания за 2005-2018 годы. Выяснилось, что курящие люди живут на семь лет меньше среднего показателя. Те люди, которые спят по восемь часов в сутки, живут на пять лет дольше. Также продолжительность жизни людей, которые регулярно занимаются спортом, на четыре года больше, чем тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

"Это показывает нам, насколько важно всесторонне оценивать здоровье сердечно-сосудистой системы человека на основе этих восьми факторов", — профессор Натан Вонг в интервью Al Hadath.

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Врач-гериатр рассказал, почему лучше не жить до 100 лет
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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