Романенко рекомендует ежегодно сдавать анализы после 30 лет с целью профилактики

Какие анализы необходимо сдавать ежегодно, рассказала семейный доктор клиники "Твой доктор", терапевт, главный врач Татьяна Романенко в беседе с Pravda.Ru.

Специалист подчеркнула, что общий анализ крови является "паспортом" здоровья человека. В нём содержится вся информация о том, что происходит в организме. Также необходимо следить за уровнем сахара в крови. Глюкоза — это тот показатель, который позволяет установить, есть ли у человека нарушение углеводного обмена и сахарный диабет, объяснила доктор.

"Естественно, нужно оценивать уровень так называемого плохого холестерина и сдавать липидограмму", — указала Романенко.

Все остальные анализы зависят от симптомов, наследственности и хронических заболеваний, уточнила терапевт. Романенко рекомендует хотя бы раз в год обращаться к врачу для профилактического осмотра, а после 30 лет это нужно делать обязательно.

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